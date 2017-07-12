Верхняя палата парламента Бразилии одобрила реформу трудового законодательства, которая вызвала протесты оппозиции. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Реформа была принята 50 голосами против 26. После одобрения основного текста противники реформы предложили поправки, которые обсуждались в течение двух часов. В частности, оппозиция пыталась добиться отмены пункта, разрешающего беременным женщинам работать в условиях, вредных для здоровья. Документ передан на подпись президенту Мишелу Темеру. Отмечается, что именно лидер страны стал инициатором реформы, а значит, нет сомнений, что текст будет одобрен.

Представители оппозиции пытались сорвать процедуру голосования, заблокировав трибуну и место главы сената Эунисиу Оливейры, из-за чего голосование началось с шестичасовым опозданием. Реформа трудового законодательства предусматривает, в частности, отмену обязательного налога на содержание профсоюзов, а также позволяет работодателям сокращать обеденный перерыв на полчаса, при этом позволяя сотруднику закончить рабочий день на полчаса раньше, отмечает ТАСС. Противники законопроекта уверены в нарушении прав трудящихся и в знак протеста проводили массовые манифестации.