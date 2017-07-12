Власти Катара сообщили об увеличении военных из Турции на одной из военных баз в Дохе. Об этом сообщает агентство Reuters.

В середине июня в Катар также прибыла группа турецких военных для участия в совместных учениях.

«Это сотрудничество в военной сфере между Дохой и Анкарой является частью совместных действий по поддержке антитеррористических усилий и поддержании безопасности и стабильности в регионе», — сказано в сообщении вооруженных сил Катара.

Турция начала размещать своих военнослужащих в Дохе после подписания соглашения между странами в 2014 году. Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок ранее заявлял, что на военной базе будут размещены около 3 тыс. военных.

Также после разрыва дипломатических отношений Катара с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном, турецкие власти поддержали Доху. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара.