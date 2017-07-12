Президент Абхазии Рауль Хаджимба отменил свою поездку в Адыгею из-за убийства российского туриста в Гудаутском районе республики, сообщает «Газета.ру».

Также глава Абхазии взял расследование преступления под личный контроль.

«Для сотрудников правоохранительных органов является делом чести раскрытие данного чудовищного преступления», — заявил секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.

Трагедия произошла 11 июля. На группу туристов из России напали вооруженные люди в масках. Пытаясь оказать сопротивление, один из россиян был тяжело ранен ножом и позже скончался. Жену убитого и двоих детей, а также семью друзей, которая была с ними, преступники похитили. Впоследствии все заложники были освобождены.

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту совершения преступления. В настоящее время ведутся поиски преступников.