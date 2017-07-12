Сын президента США Дональд Трамп — младший не рассказывал отцу о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Трамп-младший охарактеризовал встречу как пустую, заявив, что он напрасно потратил 20 минут своего времени, что было для него позором. По его словам, он и не помнил о встрече из-за ее незначимости, пока журналисты не начали вынюхивать эту историю.

«У них было что-то, знаете, возможно, конкретные доказательства всех тех историй, о которых я слышал… Так что я подумал, что хотел бы это услышать. Но на деле это никуда не привело, и сразу стало понятно, что она не имела значимой информации», — сказал сын президента США в интервью Fox News.