Несколько шведских парламентариев обратились в прокуратуру Швеции с требованием расследовать преступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Independent.

Депутаты обвиняют турецкого лидера в геноциде и военных преступлениях против курдов.

Помимо турецкого президента в заявлении политиков фигурирует премьер-министр страны Бинали Йылдырым и еще несколько министров.

«Мы — пять законодателей, подали жалобу и требуем наказания виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях», — заявила на пресс-конференции депутат от левой партии Анника Лиллеметс.

Заявление на главу государства подано в Швеции впервые. Теперь прокурор должен будет принять решение, достаточно ли оснований для начала расследования против Эрдогана.