После 10-дневных поисков полиция Латвии обнаружила тело 5-летнего Ивана Берладина, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что тело ребенка было найдено в 20 км от его дома в лесу.

В настоящее время полиция проводит необходимые следственные действия.

«Тело ребенка было найдено в лесу примерно в 20 км от Лиепаи, где живет его семья, и будет направлено на экспертизу», — заявил глава лиепайской полиции Угис Ава.

Мальчика нашли в лесном массиве в 500 метрах от дороги, предполагается, что Ваня мог туда зайти, выйдя на остановку у села Дубени. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Точные причины смерти будут озвучены после судмедэкспертизы.