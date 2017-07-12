Экипаж атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота «Томск» успешно провел пуск крылатой ракеты по береговой мишени на камчатском полигоне.

«Стрельба выполнялась из подводного положения сверхзвуковой крылатой ракетой «Гранит» по наземной мишенной позиции, находящейся на полигоне Кура (Камчатский край), из акватории Охотского моря», — сообщила в среду пресс-служба флота.

Также, выполняя задачи в море, подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений, в том числе скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.