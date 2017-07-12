Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное расследование о неуплате налогов в отношении генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий после заседания Верховной рады.

«САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во вторник во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в единый реестр досудебных расследований два его обращения на сессии о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены», — сказал Холодницкий.

Ранее во время заседания Верховной рады лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил генпрокурора Юрия Луценко в уклонении от уплаты налогов и потребовал немедленно произвести все выплаты. В пример приводится дом площадью 900 кв. м, оформленный на 76-летнего тестя генпрокурора.