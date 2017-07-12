Бойцы спецподразделений российских силовых структур получат новые комплекты специальной боевой экипировки (КСЭ), которую называют экипировкой будущего.

Комплект состоит из нескольких слоев одежды (с расчетом на различные погодные условия), пуленепробиваемых разгрузочных жилетов, рюкзаков, наколенников и еще десятков единиц снаряжения и экипировки. КСЭ разработан и выпускается компанией 5,45Design в рамках проекта ALLMulticam. До настоящего времени аналогичными комплектами располагали только США, Германия и Великобритания. Экипировка, разработанная для российских спецподразделений, превосходит зарубежные аналоги по целому ряду параметров.

Компания 5,45Design рассказала «Известиям», что разработка нового КСЭ была начата еще в 2014 году. На данный момент все испытания комплекта успешно завершены, и КСЭ запущен в серийное производство, начаты поставки в ряд российских силовых ведомств. Отмечается, что экипировка уже активно используется бойцами спецподразделений в служебно-боевой деятельности.

КСЭ позволяет спецназовцам выполнять задачи и совершать активные действия при температуре от +30 до –50 градусов. При этом комплект позволяет бойцу находиться в неподвижном состоянии при экстремально низких температурах несколько суток. Главное — выбрать подходящее к погодным условиям сочетание слоев одежды.

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Российский спецназ получит форму будущего