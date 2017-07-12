России и Турции жизненно необходимо вести диалог и сотрудничать. Об этом заявил новый посол России в Турции Алексей Ерхов.

По словам Ерхова, главной задачей на новом посту для него станет наращивание положительной динамики в двустороннем сотрудничестве между Москвой и Анкарой.

«Россия и Турция — и партнеры, и друзья, и соседи. У нас нет выбора — мы живем рядом и обязаны договариваться. Нам жизненно необходимо вести диалог и сотрудничать. <…> Мы должны идти вперед, заключать коммерческие сделки, всегда быть готовыми к сотрудничеству. Так что противопоставлений здесь быть не может», — сказал дипломат.

Также Ерхов отметил, что несмотря на разногласия у Москвы и Анкары появилось взаимопонимание по Сирии.

«Не может быть единения взглядов и мыслей во всем <…>. У каждого государства свои национальные интересы, которые выражаются в его внешней и внутренней политике. <…> По Сирии у нас сейчас очень плотные ткани взаимодействия по самым разным направлениям, субъектам и представителям. И понимание друг друга есть», — рассказал российский посол.

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Между Москвой и Анкарой есть понимание по Сирии