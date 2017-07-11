Вашингтон удовлетворен соблюдением режима прекращения огня на юго-западе Сирии, заявила во вторник глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Перемирие в этой части Сирии продолжается уже два дня, и мы довольны его соблюдением. Переговоры [между США, Россией и Иорданией] по подробностям перемирия продолжаются», — подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства.

Она также сообщила, что, по мнению Вашингтона, режим прекращения огня «соблюдается довольно хорошо».

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 сообщил, что представители России, США и Иордании условились создать в южных регионах Сирии к полудню 9 июля по местному времени зоны деэскалации.