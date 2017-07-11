Операцию по розыску преступников, напавших на российских туристов в Абхазии, возглавил глава МВД Аслан Кобахия.

В поиске нападавших задействованы спецподразделения и вертолет.

«Помимо сотрудников МВД в розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты», — передает «РИА Новости».

Инцидент произошел во вторник на берегу моря у села Ачандара. К группе туристов из России подошли двое неизвестных в масках, один был вооружен ножом, а другой — автоматом, преступники потребовали у отдыхающих деньги.

Один из россиян попытался оказать сопротивление и был ранен. Позже от полученных травм мужчина скончался в больнице. С погибшим находились его жена и двое детей, которые были похищены нападавшими. Позже в результате оперативных мероприятий их освободили.

Возбуждено уголовное дело об убийстве туриста и похищении членов его семьи.

В настоящее время ведутся поиски преступников. В районе происшествия оцеплена территория протяженностью в два км.