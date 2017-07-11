Санкции ЕС в отношении Сирии направлены против отдельных физических лиц, а не народа страны, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Санкции ЕС по Сирии направлены только против отдельных физических лиц, а не против гражданского населения», — подчеркнула глава европейской дипломатии. Так она прокомментировала заявление главы МИД РФ, который обратил внимание на то, что ограничительные меры против Дамаска подрывают жизнь граждан САР.

Сейчас в отношении Сирии действует более 25 пакетов санкций со стороны ЕС, которые вводят ограничения на сотрудничество страны с европейским бизнесом по всем ключевым экономическим сферам, в том числе в торговле нефтью и продуктами нефтепереработки, газом, ценными металлами, в финансовых операциях, поставках оборудования для целого ряда отраслей промышленности. Также был запрещен доступ к портам и аэропортам страны.