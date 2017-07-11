Водитель из Москвы под угрозой ограничения специального права на управление транспортным средством оплатил 84 штрафа, общая сумма уплаченных средств составила 247 тыс. рублей, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на сообщение УФССП России по Москве.

В сообщении уточняется, что должник неоднократно уклонялся от оплаты задолженностей и избегал встречи с судебным приставом-исполнителем. В итоге гражданина ограничили в праве на управление транспортным средством, он немедленно явился на прием к приставам и полностью уплатил долг и сбор в размере 79 тыс. рублей.