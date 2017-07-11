Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «ненормальной ситуацией» существование санкций Евросоюза и США против Сирии. Об этом он сообщил во вторник по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

«Мы уже обсуждали с нашими коллегами эту, я считаю, ненормальную ситуацию. Санкции во многом препятствуют налаживанию производства предметов первой необходимости в САР, включая фармацевтическую промышленность, которая была в Сирии всегда очень развита», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее власти Евросоюза продлили действие ограничительной политики в отношении САР до 1 июня 2018 года. В обновленный санкционный список вошли 240 физических и 67 юридических лиц.