Торгующих ягодами детей сбил водитель Lada Kalina в Самарской области
Автомобиль Lada Kalina сбил торгующих ягодами детей в Сызранском районе Самарской области, ДТП произошло на трассе М-5, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В результате аварии один ребенок погиб, второй госпитализирован.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля уснул за рулем. Автомобиль выехал на обочину, где находились мальчик и девочка девяти лет. Мальчик погиб, девочка доставлена в больницу.
По факту ДТП начата доследственная проверка, отмечает «РИА Новости».