Автомобиль Lada Kalina сбил торгующих ягодами детей в Сызранском районе Самарской области, ДТП произошло на трассе М-5, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате аварии один ребенок погиб, второй госпитализирован.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля уснул за рулем. Автомобиль выехал на обочину, где находились мальчик и девочка девяти лет. Мальчик погиб, девочка доставлена в больницу.

По факту ДТП начата доследственная проверка, отмечает «РИА Новости».