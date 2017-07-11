Список 20 лучших вузов России представлен на заседании общественного совета партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования».

Как сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, в список вошли МГУ и МГИМО МИД России.

Также в списке МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НИЯУ МИФИ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС при президенте РФ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, Российский университет дружбы народов.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет ИТМО представляют в списке Санкт-Петербург. Региональные вузы представляют Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, УрФУ имени первого президента России Бориса Ельцина.