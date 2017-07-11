Британский 12-летний спортсмен Оуэн Дженкинс спас тонущую девочку, но погиб сам, сообщают местные СМИ. Регбист выступал за команду «Ноттингем Кэжуалс», уточняет «Лента.ру».

Инцидент произошел на реке Трент, спортсмен заметил тонущего ребенка около плотины, он бросился в воду и вытащил девочку, но сам утонул. Плавать Дженкинс не умел, рассказали его родственники. Подросток занимался регби с семи лет, клуб выразил соболезнования в связи с гибелью регбиста на странице в соцсети.