Инспекторы по охране окружающей среды обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов на площади около 1 га в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию.

Свалка расположена на территории поселка Парголово. На участке находится около 18 тыс. кубометров строительного мусора, высота свалки составляет около 3 м.

«В момент приезда специалистов на свалке работали две печи по сжиганию отходов. На участке свалены строительные отходы, покрышки, опасный отход — рубероид, древесина и т.д.», — сообщили в пресс-службе комитета.

По факту организации несанкционированной свалки в отношении ООО «Адмиралтейство Балтии» возбуждено административное дело. Инспекторы взяли пробы почвы и грунтов для определения опасности загрязнения, результаты проверки станут известны через две недели.