Богдан Червак, руководящий запрещенной в России экстремистской Организацией украинских националистов (ОУН), заявил, что Украина должна выставить Польше счет за геноцид украинцев.

Червак написал об этом в соцсети, отмечает «Лента.ру». Глава ОУН оставил эту запись после прошедших 9 июля в Варшаве мероприятий в память жертв Волынской резни — массовых убийств поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

«У нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции «Висла», — написал глава ОУН. «Польша заболела шовинизмом», — высказал мнение глава ОУН.

Год назад сейм Польши признал массовые убийства, совершенные боевиками ОУН на Волыни в 1943 году, геноцидом.