Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «Известиям», что продолжит получать православное образование в Москве.

Ранее стало известно, что политик отчислен из Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви из-за неявки на сессию.

«Я не живу теперь в Петербурге и не могу там учиться. В Госдуме не отпускают. Говорят все, никакой тебе учебы. Поэтому теперь я буду учиться в Москве. Где, в каком православном вузе — это пока я не скажу», — сказал Милонов.

По его мнению, после депутатской карьеры он сможет стать хорошим священником.

«Работа священником это подлинное состояние души. Мне кажется, что я смогу быть хорошим священником. Я смогу разговаривать с людьми. Буду лишен политической ерунды и буду заниматься любимым делом. Буду находиться в атмосфере, в которой не нужно ничего никому доказывать и не находить понимания взамен», — сказал он.

По словам Милонова, в Московский вуз он поступит без блата и окончит учиться через два года.

«Если я буду поступать, я буду поступать сам, без всяких выходов на блат. Здесь недопустима неискренность какая-то. Если всё пойдет, как я планирую, то мне осталось учиться пару лет», — заявил депутат.