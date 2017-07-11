Депутат Милонов будет учиться в Москве, чтобы стать священником
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «Известиям», что продолжит получать православное образование в Москве.
Ранее стало известно, что политик отчислен из Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви из-за неявки на сессию.
«Я не живу теперь в Петербурге и не могу там учиться. В Госдуме не отпускают. Говорят все, никакой тебе учебы. Поэтому теперь я буду учиться в Москве. Где, в каком православном вузе — это пока я не скажу», — сказал Милонов.
По его мнению, после депутатской карьеры он сможет стать хорошим священником.
«Работа священником это подлинное состояние души. Мне кажется, что я смогу быть хорошим священником. Я смогу разговаривать с людьми. Буду лишен политической ерунды и буду заниматься любимым делом. Буду находиться в атмосфере, в которой не нужно ничего никому доказывать и не находить понимания взамен», — сказал он.
По словам Милонова, в Московский вуз он поступит без блата и окончит учиться через два года.
«Если я буду поступать, я буду поступать сам, без всяких выходов на блат. Здесь недопустима неискренность какая-то. Если всё пойдет, как я планирую, то мне осталось учиться пару лет», — заявил депутат.