Патриотическая платформа партии «Единая Россия» призывает президиум генсовета политической организации обратиться к руководству РФ с просьбой разработать комплекс политических и экономических мер в ответ на уничтожение памятников солдатам-освободителям в странах Прибалтики и в Польше. Об этом заявил председатель платформы, депутат ГД Дмитрий Саблин.

«Действия соседних государств, которые несут в себе угрозу нашей общей исторической памяти, нельзя оставлять безнаказанными», — приводит его слова пресс-служба партии.

Кроме того, Дмитрий Саблин собирается направить в Генпрокуратуру РФ запрос по поводу применения уголовного законодательства в случаях порчи или уничтожения советских памятников в других странах. Он также отметил, что для проработки этого вопроса можно проанализировать и международную практику.