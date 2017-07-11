Два человека погибли в ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика, автомобили столкнулись в Абинском районе Краснодарского края.

По данным «Интерфакса», ссылающегося на ГУ МВД РФ по региону, авария произошла на трассе Краснодар–Новороссийск.

Предварительно установлено, что водитель «УАЗа» абинской Центральной районной больницы при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «КамАЗ» с прицепом.

На месте ДТП погибли 43-летний водитель и женщина-пассажир «скорой». В больницу доставлена еще одна пассажирка «УАЗа». Пассажиры «скорой» не являлись медработниками или пациентами, уточнили в полиции, проводится расследование.