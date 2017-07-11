Учредитель организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Анзора Апшева обвиняют в даче взятки в крупном размере.

В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в один из районных судов Самары. С момента задержания Апшев находится под стражей, сообщает НИА «Самара».

Задержание борца с коррупцией произошло в марте этого года, во время оперативных мероприятий. Как писали «Известия», активист на одной из АЗС в Самаре передал сотруднику областного ГУ МВД 100 тыс. рублей. Это была первая часть взятки на общую сумму в 700 тыс. рублей.

Как установило следствие, вознаграждение полагалось за неприменение мер ответственности в случае нарушений миграционного законодательства.