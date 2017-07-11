СК начал проверку по факту травмирования четырехлетней девочки после падения с квадроцикла в Подмосковье. Об этом сообщили в СУ СКР по Московской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июля, в Раменском районе Подмосковья, в деревне Синьково, сообщает портал «Подмосковье сегодня». По предварительной информации, девочка Амалия Г. села на заведенный квадроцикл без присмотра взрослых, после чего упала, проехав несколько метров и врезавшись в лестницу. Ребенок был госпитализирован с переломом основания черепа и глазницы. Медики оценивают состояние девочки как тяжелое. В настоящее время она находится в Институте детской неотложной помощи в Москве, сообщает телеканал «360».

Следователи проводят проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.