Британская нефтегазовая компания BP и «Роснефть» планируют подписать в текущем году окончательное соглашение о поставках российского газа в объеме 20 млрд кубометров в год. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу BP Роберта Дадли.

Он отметил, что стороны сейчас совместно работают над деталями меморандума о продаже в Европе газа «Роснефти» в объеме 7–20 млрд кубометров в год. На вопрос, когда компании планируют подписать окончательное соглашение, Роберт Дадли ответил: «Я думаю, в этом году».

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума энергетические компании заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере и подписали меморандум о взаимопонимании в отношении купли-продажи природного газа. При этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что вопрос о разрешении «Роснефти» продавать газ через «Газпром экспорт» трейдеру BP находится в стадии проработки и обсуждения.