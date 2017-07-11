Граждане России могут получить право не только составлять завещания, чтобы самостоятельно разделить свое имущество между близкими, но и создавать для этого наследственные фонды. Последние можно будет использовать не только для сохранения бизнеса, но и для благотворительных целей. Это будет способствовать деофшоризации российской экономики, считает глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Думский комитет по госстроительству и законодательству на заседании 11 июля рассмотрел перед вторым чтением законопроект, предусматривающий реформу наследственного права в России. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс осенью 2015 года внес в Госдуму Павел Крашенинников, депутаты приняли законопроект в первом чтении летом 2016 года. Работа над документом возобновилась в нижней палате парламента минувшей зимой после обращения представителей бизнеса к руководству Госдумы и президенту Владимиру Путину с просьбой принять документ. Предприниматели отмечали, что за время оформления наследства — сейчас этот процесс длится полгода — бизнес может прийти в упадок либо его, по их словам, «растащат». Представители бизнес-сообщества поддерживали идею внедрения в России института наследственных фондов, аналоги которых давно существуют на Западе. К ним относится, например, Фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются Нобелевские премии, а также Фонд Роберта Боша, созданный основателем немецкого концерна Bosch и предоставляющий гранты в образовании, медицине, культуре.

Павел Крашенинников считает, такие фонды будут востребованы предпринимательским сообществом. А введение такого института в российском праве может быть, в частности, антиофшорной мерой, так как сейчас предприниматели переводят свой бизнес в офшоры в том числе для того, чтобы учредить траст или фонд для решения вопросов по распоряжению своими активами после смерти.

Создаваться наследственные фонды будут после смерти наследодателя. Ранее в комитете предлагали разрешить создавать их и при жизни, но Главное правовое управление администрации президента РФ (ГПУ АП) критиковало такую инициативу, опасаясь, что это «приведет к превращению наследственных фондов в удобное средство налоговой и организационной оптимизации для ряда холдинговых структур». Для создания такого фонда гражданину нужно будет оставить соответствующее завещание, в котором будут указаны устав фонда или внутренние документы. При этом действовать он сможет как бессрочно, так и в течение определенного периода. Фонд будет считаться одним из наследников наряду с указанными в завещании или наряду с наследниками по закону, следует из законопроекта. Пополняться он сможет за счет доходов от управления его имуществом.

— Из фонда могут выплачиваться деньги указанным в завещании лицам, например членам семьи, либо гражданам, которые будут определены попечительским или иным советом фонда. Это позволит реализовать волю умершего, например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов, — рассказал Павел Крашенинников.

Кроме того, деньги из фонда могут выплачиваться не только физлицам, но и компаниям. Однако в ГПУ АП считают, что коммерческие организации не должны иметь права быть выгодоприобретателями таких фондов. Это может привести к тому, что институт наследственных фондов будет использоваться для создания наследственных структур.

Также в доработанном законопроекте есть норма, позволяющая наследодателю в завещании обязать наследников совершить те или иные не противоречащие закону действия, например установить условия погребения. Средства на это должен определить сам наследодатель. Сейчас он тоже может выразить свою последнюю волю в завещании, но она должна быть направлена на «достижение общеполезной цели». В комитете отмечают, что, как правило, на практике к этому относятся, например, условия о передаче книг библиотекам, архивов музеям и тому подобное. Для определения управления бизнесом использовать эту норму невозможно.

Ко второму чтению из документа исчезли новеллы о разрешении супругам в России составлять совместные завещания и подписывать при жизни наследственные договоры. Последний представляет собой непосредственный договор с потенциальным наследником, в котором может быть описана его обязанность после смерти наследодателя произвести определенные действия. Это позволит избежать возможных конфликтов в семьях и оспаривания завещаний, так как оформляется документ при жизни с участием заинтересованных сторон, считают авторы документа.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября следующего года. Однако не исключено, что в него будут внесены и другие изменения. В комитете «Известиям» пояснили, что депутаты еще могут вернуться к рассмотрению законопроекта во втором чтении еще до обсуждения на пленарном заседании. Однако принять его планируется 14 июля.

Член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Лидия Михеева в беседе с «Известиями» положительно оценила законопроект. Она отметила, что документ позволяет определить в завещании последнюю волю человека, в то время как действующее законодательство не позволяет сделать это в полной мере. Например, благодаря поправкам человек может попросить наследников раздать прохожим цветы. Кроме того, документ позволяет направлять средства наследственного фонда не только детям, членам семьи, но и на благотворительные цели.