Спасатели разыскивают группу из восьми туристов, приехавших в Иркутскую область из Ростова. Они планировали сложный поход на границе с Бурятией, в Саянских горах.

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что путешественники в назначенное время не вышли на связь с родственниками. За помощью к оперативникам обратилась жена одного из членов группы.

По предварительным данным, группа отправилась в водно-спортивный поход еще 17 июня. Туристов доставили вертолетом в верховья реки Онот. Оттуда они должны были совершить переход к реке Китой, которая протекает на северо-востоке Восточных Саян. Ростовчане должны были выйти на связь 3 июля, однако этого не произошло.

Между тем, как выяснилось, туристы не зарегистрировали свой маршрут в аварийно-спасательных подразделениях. Никаких средств связи, кроме мобильных телефонов, у них нет.

Поход относится к высшей категории сложности. Члены группы — опытные спортсмены, которые не раз побеждали в российских соревнованиях. Возраст участников сплава — от 35 до 65 лет.

Сейчас информацию о пропавших пытаются узнать у старших групп, которые движутся аналогичным маршрутом. Авиация МЧС и аэромобильная группировка приведены в состояние готовности, сообщает RostovGazeta.