Фестиваль молодых семей «Семейный пикник» впервые пройдет в Тамбовской области. Мероприятие планируется провести 21 июля в селе Вязовое Жердевского района.

Как сообщает издание «Тамбовский курьер», на фестивале будет несколько площадок, где участники смогут приготовить угощения в полевых условиях. Помимо этого, семьи смогут продемонстрировать актерские способности в постановке номеров художественной самодеятельности.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Заявки на участие в фестивале принимаются до 18 июля.