Прокуратура Стругокрасненского района Псковской области помогла возместить расходы на лекарственные средства после обращения местного жителя с первой группой инвалидности.

В ходе проверки ведомство установило, что местный житель, страдающий онкологическим заболеванием, не был обеспечен лекарствами в соответствии с рецептом. В аптеке их просто не было. Как сообщает Псковское агентство информации, мужчина был вынужден купить лекарства самостоятельно на сумму 6895 рублей.

Исковое заявление по результатам проверки было отправлено ведомством в суд. Мировой судья рассмотрел иск в отношении Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации и удовлетворил требование прокурора взыскать в пользу местного жителя расходы на лекарства. Решение суда пока в законную силу не вступило.