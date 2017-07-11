В срок удалось завершить ремонтные работы в подъезде дома в Моршанске Тамбовской области, который пострадал от взрыва газа. Жильцы начали возвращаться в свои квартиры, сообщает областная администрация.

Коммунальные службы провели обследование помещений. Сейчас в некоторых квартирах продолжается внутренняя отделка. Учитываются все пожелания жителей, отмечают власти.

Кроме того, идет ремонт квартир, которые пострадали от дождей, не прекращающихся во время монтажных работ. Строители обещают закончить все работы до конца месяца. Они проводятся за счет областного бюджета, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Сразу после взрыва из девятиэтажки были эвакуированы 278 человек. 11 квартир были разрушены. Внешние панельные плиты и потолочные перекрытия оказались повреждены на площади более 680 кв. м.

Как писали «Известия», взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом четырехподъездном доме в квартире на девятом этаже. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».