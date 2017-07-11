Острая нехватка учителей физики, математики, информатики наблюдается в общеобразовательных учреждениях Брянской области. Об этом на заседании общественного совета по реализации федерального проекта «Модернизация образования» сообщил заместитель председателя областной думы Анатолий Бугаев.

По его словам, вопросы подготовки учителей-предметников по данным дисциплинам требуют скорейшего разрешения.

В рамках заседания участники затронули проблему закрепления молодых педагогических кадров в средних учебных заведениях Брянской области. Стороны пришли к выводу, что для этого необходимо искать возможность обеспечения жильем приезжающих в регион педагогов, сообщает NASHBRYANSK.RU.