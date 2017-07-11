Сотрудники правоохранительных органов в Москве ищут неизвестного, стрелявшего в мужчину в Тверском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел во вторник, 11 июля, на Новолесной улице. О происшествии в дежурную часть сообщил сам пострадавший, заявив, что неизвестный выстрелил в него из пневматического оружия, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», пострадавший получил ранение, когда неизвестный стрелок открыл огонь по окнам жилого дома. По некоторым данным, также была ранена женщина, в голову которой попала срикошетившая пуля.