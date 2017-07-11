Военно-транспортный самолет, потерпевший крушение в американском штате Миссисипи, мог перевозить боеприпасы. Об этом сообщили местные СМИ.

Катастрофа произошла во вторник, 11 июля. Самолет C-130 Hercules вылетел из города Мемфис, однако куда именно он направлялся, пока неизвестно. Воздушное судно разбилось в поле неподалеку от шоссе к северу от города Джексон, столицы штата Миссисипи, сообщает сайт НТВ.Ru. Обломки самолета разбросало по обеим сторонам автотрассы. Местные СМИ отмечают наличие на борту разбившегося самолета большого количества боеприпасов, в связи с чем сотрудников экстренных служб просят держаться подальше от места крушения. Работы на месте ЧП продолжаются.

Как ранее сообщали «Известия», жертвами авиакатастрофы стали 16 человек. По предварительной информации телеканала WBRC Fox 6 News, во время полета на борту самолета произошел взрыв, после чего он рухнул.