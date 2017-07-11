Оренбургское УФАС нашло нарушения закона о госзакупках на поставку учебников студентам президентского кадетского училища. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В частности, в сговоре на торгах подозреваются ООО «Интэкс», ООО «Антарес» и ООО «Агрика 56». Компании занимаются оптовой торговлей канцелярскими и писчебумажными товарами. В антимонопольной службе не исключают, что договоренность, предположительно, достигнутая между компаниями, могла привести к регулированию цен на торгах, сообщает РИА «Оренбуржье».

В том случае, если подозрения УФАС подтвердятся и факт нарушения на аукционе удастся доказать, в отношении этих предприятий будут возбуждены административные дела. Антимонопольное ведомство продолжает проверку.