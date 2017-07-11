Первый замруководителя филиала ПАО «РусГидро» в Кабардино-Балкарии арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщила во вторник пресс-служба республиканского СУ СКР.

«Расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя директора — главного инженера филиала ПАО «РусГидро» — «Кабардино-Балкарский филиал», обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 13 мая 2015 года ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро» заключила с ООО «Компания РИЗ» договор подряда по замене силового трансформатора в селении Псыхурей Баксанского района Кабардино-Балкарии на сумму свыше 5,2 млн рублей. При этом обвиняемый, исполнявший 31 марта 2016 года обязанности директора филиала, подписал документы по приемке работ, хотя ему было известно, что приемо-сдаточные испытания силового трансформатора не были проведены. На основании подписанных документов подрядчику были необоснованно перечислены денежные средства в размере 3 млн рублей.

Следствие направило ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку фигурант дела попытался повлиять на свидетелей и воспрепятствовать производству предварительного следствия.