В Волгограде завершились поиски знакомых женщины, имя которой значилось на урне с прахом. Необычный предмет заметили на песчаной косе рядом с хутором Бобры проплывающие на лодке рыбаки.

Узнать, почему урна оказалась в воде, решили несколько активистов. После нескольких дней упорных поисков они нашли место работы усопшей женщины. Выяснилось, что Нина Георгиевна Попова почти всю жизнь жила в Москве и трудилась в МАРХИ в течение 48 лет. Она родилась в 1935 году, а скончалась в июне 2017-го.

Родственников у старушки не было. Согласно последней воле друзья и коллеги развеяли ее прах над Волгой, пишет ресурс novostivolgograda.ru. Пустую урну волгоградцы захоронили на берегу.