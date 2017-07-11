Уголовное дело за передачу сведений об умерших и тяжелобольных возбуждено против руководителя бригады саратовской городской станции скорой медицинской помощи. Дело находится на контроле прокуратуры области.

По данным ведомства, прокуратура Саратова проводила проверку совместно с УФСБ России, направленную на выявление сотрудников станции скорой помощи, которые передают информацию о больных ритуальным агентствам. В ходе проверки установили, что одна из фельдшеров около года, начиная с октября 2015-го, нарушала врачебную тайну, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В результате действий фельдшера, сотрудники ритуального бюро выезжали к родственникам умершим без вызова и практически навязывали свои услуги. Сумма, которую женщина получила за передачу информации, оценивается в 63 тыс. рублей.