Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России с января по июнь 2017 года выросло в 1,5 раза относительно того же периода 2016 года и составило $23 млрд. Об этом свидетельствуют данные ЦБ, опубликованные во вторник на сайте регулятора.

«Укрепление торгового баланса на треть, ставшее следствием более благоприятной конъюнктуры мировых цен на основные товары российского экспорта, преобладало над увеличением отрицательного сальдо баланса услуг и баланса доходов», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что отток капитала из РФ в первом полугодии 2017 года вырос в 1,7 раза по сравнению с данными за тот же период прошлого года.