Коммунальные службы продолжают устранять последствия природной стихии, которая обрушилась на Липецк накануне. Ураганный ветер повалил старые деревья на проезжую часть в центре города. От падения они разломились на несколько частей.

Впрочем, в результате случившегося пострадавших нет, сообщает ресурс GOROD48 со ссылкой на городское управление ГО и ЧС. Обломки деревьев уже убраны с улиц.

Тем временем на завтра, 12 июля, синоптики вновь дают неблагоприятный прогноз. Ожидаются ливни и усиление ветра. Спасатели рекомендуют при ухудшении погоды парковать машины вдали от деревьев и конструкций, а также обходить рекламные щиты и шаткие строения.