Школу в Риге оштрафовали за пояснения учителя на русском языке во время экзамена по математике. Об этом сообщила глава Государственной службы качества образования (ГСКО) республики Латвия Инита Юхневича.

Инцидент произошел в Даугавгривской средней школе. Согласно актуальным нормативным актам, все экзамены в школах Латвии должны проходить на государственном языке. Присутствующий на экзамене инспектор ГСКО зафиксировал факт нарушения учителем этих действующих норм, сообщает сайт «Комсомольской правды». В результате за допущенное административное нарушение на руководство школы наложен штраф.

В Латвии проживает порядка 2 млн человек, 40% из которых являются русскоязычными. Государственным языком является латышский, а русский считается иностранным.