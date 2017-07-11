Желтый уровень опасности, означающий «потенциально опасную» погоду, объявили в Москве и Подмосковье на 12 июля, сообщили в Гидрометцентре России. По прогнозам синоптиков, в среду возможны гроза и сильный ветер с порывами 12–17 м/с.

Помимо этого, желтый уровень опасности объявлен во всех регионах ЦФО, за исключением Владимирской области.

«В среду начиная с западных районов Центральный регион начнет пересекать теплый атмосферный фронт, который принесет уплотнение облачных полей, грозовые дожди, что приведет к ограничению дневного прогрева воздуха. В восточные районы непогода доберется лишь поздно вечером, а в течение дня воздушные массы успеют хорошо прогреться», — отметили в центре погоды «Фобос».

В Гидрометцентре также уточнили, что в среду днем в столице будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь.

Температура воздуха сохранится в пределах 22–24 градусов тепла, в Московской области — от плюс 20 до плюс 25 градусов.