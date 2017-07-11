Егерям удалось обнаружить двух детей 9 и 10 лет, которые заблудились в лесах Курганской области. Первичный медицинский осмотр показал, что мальчики здоровы, однако всё же было принято решение об их госпитализации.

Лесники обнаружили детей в 28 км от дома. Как рассказали ИА «Ура.Ру» в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, пропавшим угрожала опасность — рядом с из следами были обнаружены следы волков.

Илью и Данила искали около суток. Они живут в селе Самохвалово, а в лес отправились за грибами. Было обследовано более 25 кв. км территории. В поисковой операции участвовали 250 спасателей, волонтеров и кинолог с собакой. Был задействован вертолет Ми-8, отмечает телеканал «360». Поиски осложняло то, что было неизвестно направление, в котором отправились дети.

Тем временем СК начал проверку по факту ухода детей из дома. После ее окончания будет принято процессуальное решение.