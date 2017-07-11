«Аэрофлот» вошел в пятерку самых известных госкомпаний РФ и занял первое место в списке компаний, которые пользуются наибольшим доверием граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

«В пятерку наиболее известных корпораций вошли Сбербанк, «Газпром», РЖД, «Роснефть» и «Аэрофлот». Наименее известными (знают с подсказкой менее 50% россиян) оказались Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Русгидро», «Алроса», «Интер РАО», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

Состав пятерки компаний, которым больше больше всего доверяют россияне, остался прежним, но места между участниками распределились по-другому. Первое место по уровню доверия занимает компания «Аэрофлот» с показателем 68 п.п. За ним следует Сбербанк, набравший 66 п.п. и компания РЖД (62 п.п.). «Газпром» и Объединенная авиастроительная корпорация поделили четвертую и пятую строчки с результатами 58 п.п. соответственно.

Индексы заметности и доверия рассчитываются по международной методике GRI (Global Reputation Index).