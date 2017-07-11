Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая прошлым летом провела встречу со старшим сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, заявила, что она не работала по заданию российских властей.

В интервью телеканалу NBC Весельницкая рассказала, что у нее не было никакого компромата на Хиллари Клинтон.

«Я никогда не имела какой-нибудь дискредитирующей или конфиденциальной информации о Хиллари Клинтон. Я никогда не стремилась обладать таковой», — сказала Весельницкая.

При этом она не исключила, что представители предвыборной команды Трампа хотели получить от нее компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон. По словам Весельницкой, во время беседы также присутствовали глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять американского президента Джаред Кушнер. Она рассказала, что последний пробыл на встрече всего несколько минут.

Напомним, ранее New York Times сообщила, что Весельницкая в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Трамп-младший заявил, что при встрече с Весельницкой «быстро выяснилось, что она не имела значимой информации», после чего они перешли к обсуждению проблем при усыновлении детей.