Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина рассказала о надежде возродить деятельность Фонда поддержки малого предпринимательства на совещании в мэрии Воронежа.

По словам Людмилы Бородиной, структура фонда непременно изменится. Он больше не будет дублировать областной, а займет свою самостоятельную нишу. Было высказано предложение задействовать его для развития социальной рекламы, сообщает ИА «Абирег».

Осенью 2016 года деятельность фонда была признана нерациональной. Начиная с 2013 года фонд не занимался развитием и поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация же небольшой деятельности по консультациям и семинарам не покрывала расходов по обеспечению работы фонда.