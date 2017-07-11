По последним данным, четыре человека пострадали в результате ДТП в Тюмени. Там легковой автомобиль Chevrolet Aveo протаранил пассажирский автобус.

Авария произошла на остановке. По словам очевидцев, водитель автомобиля отвлекся, не справился с управлением и врезался в автобус, из которого в это время выходили пассажиры.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров иномарки и один пассажир автобуса. Они были госпитализированы, отмечает ресурс megatyumen.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Сейчас все обстоятельства произошедшего изучают эксперты.