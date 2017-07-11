Народный художник СССР Илья Глазунов, скончавшийся 9 июля от остановки сердца, был похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище рядом с актером Владимиром Зельдиным.

Отпевание ранее прошло в Богоявленском соборе. Попрощаться с Глазуновым пришли сотни человек, в том числе выпускники Российской академии живописи, ваяния и зодчества, ректором которой он был.

За свою жизнь Глазунов создал более 6 тыс. художественных работ, среди самых известных: «Мистерия XX века», «Вечная Россия», «Дороги войны».

Илья Глазунов ушел из жизни 9 июля в Москве от остановки сердца, ему было 87 лет.