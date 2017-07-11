Причиной возникновения пожара в торгово-развлекательном центре РИО на Дмитровском шоссе в Москве могло стать короткое замыкание. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, «практически исключены» такие версии случившегося, как курение в неположенном месте, нарушение правил проведения ремонтных работ и поджог. Отмечается также, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного лишь спустя 40 минут после начала ЧП, что существенно осложнило его ликвидацию.

Как сообщает телеканал «Звезда», ТРЦ РИО в настоящее время закрыт до выяснения точных причин возгорания. Для посетителей он будет открыт только после окончания расследования.

ЧП произошло накануне в понедельник, 10 июля. Из ТЦ были эвакуированы порядка 3 тыс. человек. Пожару был присвоен IV ранг сложности. Ликвидировать возгорание сотрудники МЧС смогли только к полуночи, к процессу подключали даже специальный пожарный поезд, площадь пожара составила 1 тыс. кв м. В результате инцидента пострадали 18 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.