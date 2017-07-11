Крупная энергоавария произошла в Вилюйском районе Якутии. После отключения на ЛЭП было прекращено электроснабжение зданий, в которых проживают около 49 тыс. человек.

Как передает ИА SakhaNews, ЧП произошло утром во вторник на линии электропередачи «Нюрба-Вилюйск». В результате оказались обесточены подстанции «Онхой», «Верхневилюйск» и «Вилюйск». Общая мощность отключенных потребителей составила 7 МВт.

В настоящее время на месте аварии трудятся бригады специалистов. Сроки завершения работа и восстановления электроснабжения пока неизвестны, сообщает ТАСС.